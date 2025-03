Pallone in campo per interrompere un’azione a rischio 

Un’ammenda di 300 euro e la squalifica del campo per due giornate: queste le sanzioni inflitte dal Giudice sportivo alla Fermassenti per la sua “responsabilità oggettiva” in un episodio accaduto il 24 febbraio nel match della Juniores provinciale col Carloforte e che ha coinvolto una giovane arbitra.

Il provvedimento si basa sul referto della direttrice di gara, che già prima del match era stata avvisata dal dirigente accompagnatore del Carloforte e dall’allenatore della Fermassenti che all’esterno del campo c’erano diversi ultras, «anche di altre società del Sulcis», che facevano scoppiare petardi e lanciavano fumogeni, uno dei quali era arrivato sul campo limitando la visibilità. A fine incontro gli stessi supporter avevano lanciato una pietra «grande più o meno come una pallina da ping pong» cercando, senza riuscirvi, di colpire un giocatore del Carloforte. Non solo. Un tifoso della Fermassenti (individuato con certezza come tale da un dirigente e da alcuni giocatori della società), durante l’intervallo avrebbe insultato pesantemente l’arbitra e, a fine partita, tentato di entrare in campo «con un bidone della spazzatura» minacciando di metterci dentro la ragazza. Accesso impedito per l’intervento di un dirigente della Fermassenti. Infine, chiuso l’incontro la direttrice di gara aveva visto la propria auto circondata da diverse persone tra cui genitori e ultras della Fermassenti e, non essendo stata accompagnata dal dirigente della Fermassenti, si era allontanata a piedi lasciando lì il veicolo. Da qui la decisione: ammenda e squalifica del campo.

Promozione

Le decisioni più rilevanti nel mondo dei “grandi” riguardano la Promozione. La Tharros pagherà 80 euro perché lo scorso primo marzo al termine del match casalingo vinto col Tortolì (2-1) un suo tifoso aveva scavalcato la recinzione e raggiunto sul campo un calciatore avversario «spingendolo lievemente, senza conseguenze» prima di essere allontanato dai dirigenti della Tharros. Il Luogosanto pagherà 200 euro perché al 33’ della ripresa del match con l’Usinese (vinto 4-1) «una persona non identificata dall’arbitro ma chiaramente riconducibile alla società» sul 2-1 aveva lanciato dagli spalti un pallone «che interferiva in modo decisivo sullo sviluppo di una promettente azione d’attacco» degli ospiti «costringendo il direttore di gara a interrompere il gioco».

