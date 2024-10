Pallone d’oro a Vinicius Jr 

Parigi. Vinicius Junior tra gli uomini e Aitana Bonmati per le donne. Sono loro i campioni del calcio che, stasera al Théâtre du Châtelet, dovrebbero ricevere il Pallone d’Oro 2024, trofeo di “France Football” che premia il miglior calciatore e calciatrice del mondo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024. Per la prima volta i due vincitori parteciperanno alla cerimonia senza sapere in anticipo di aver vinto. Tra gli uomini, dove per la prima volta dal 2003 fra i “nominati” non ci sono né Leo Messi né Cristiano Ronaldo, in pole position c’è Vini Jr. che potrebbe essere il primo brasiliano a riuscirci negli ultimi 17 anni. Per le donne, la super favorita è la spagnola Aitana Bonmati che vincerebbe per il secondo anno consecutivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA