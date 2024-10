Pallone d’Oro a Rodri e il Real Madrid non si presenta 

L'albo degli esclusi dal Pallone d’oro è ricco di campioni un po' meno campioni di quello della lista dei vincenti. Ma il caso di Vinicius, battuto dallo spagnolo del City Rodri, Pallone d'Oro 2024, assume contorni eclatanti per una protesta del Real Madrid mai vista prima. il club che vanta il maggior numero di palloni dorati ai suoi giocatori (12, come il Barca, quattro in più di Juve e Milan) non si è presentato. Parigi ha incoronato il centrocampista del Manchester City che due stagioni fa segnò il gol della vittoria Champions in finale a Istanbul contro l'Inter, e soprattutto ha guidato la Spagna alla conquista di Euro 2024. Rodri ha battuto tre del Real, Vinicius, Carvajal e Bellingham. Pallone d'Oro al femminile è andato a Aitana Bonmati, attaccante del Barcellona e della Spagna campione del mondo 2023 che aveva già vinto un anno fa. Lautaro miglior piazzamento della serie A, settimo, in una classifica priva di italiani. Nella serata parigina, premiati anche Lamine Yamal come miglior giovane, il Barcellona donne come miglior squadra, Ancelotti (assente) come miglior tecnico e Emma Hayes (campionessa olimpica con gli Usa) come migliore allenatrice.

RIPRODUZIONE RISERVATA