Palloncini, lacrime e applausi per Michelle 

Roma. I palloncini bianchi e rosa volano nel cielo mentre il feretro di Michelle Causo lascia la chiesa di Santa Maria della Presentazione. Gli applausi rompono il silenzio che ha accompagnato l'ultimo saluto alla 17enne uccisa a Primavalle, il quartiere alla periferia di Roma che si è stretto intorno ai genitori della giovane vittima.

«Questa morte non sia sprecata - ha detto il vescovo Baldo Reina -, diventi il segno di una necessità, quella di cambiare insieme questo nostro mondo». «Mia figlia - ha detto la madre di Michelle, Daniela Bertoneri - rappresenta un grido di speranza per porre fine al femminicidio».

Centinaia di persone ieri mattina si sono ritrovate davanti alla parrocchia per dare il loro ultimo saluto a Michelle. In silenzio hanno accompagnato la bara bianca all'interno della chiesa, mentre nel piazzale amici e compagni di scuola hanno indossato una tshirt con la foto della giovane e la scritta “Il tuo sorriso brilla in cielo”. Il vescovo ha invitato a «distinguere ed estirpare» la banalizzazione della vita che, inevitabilmente, «trascina nella banalità anche il male. Il nostro dolore ora diventa una denuncia, ma deve tradursi anche in cambiamento. Eccolo il frutto, che questa morte non sia sprecata e che diventi il segno di una necessità, quella di cambiare insieme questo nostro mondo».

La madre di Michelle ha detto che «può succedere a chiunque. I ragazzi devono vivere sereni senza avere paure». Alla celebrazione erano presenti anche il fidanzato della giovane, Flavio, e il padre Gianluca.

Le indagini stanno cercando di ricostruire quanto accaduto lo scorso 28 giugno, quando il cadavere della 17enne venne ritrovato all'interno di un sacco della spazzatura in un carrello della spesa.Un coetaneo l'avrebbe uccisa con diverse coltellate e poi avrebbe trascinato il cadavere fino al cassonetto poco distante dalla sua abitazione. Nei confronti del giovane, arrestato poche ore dopo l'omicidio, l'accusa è quella di omicidio volontario aggravato.

