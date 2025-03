Palloncini bianchi per Paolo Durzu A Quartu l’arcivescovo Baturi: «Chi confida in Dio è nella pace» 

I rintocchi pesanti delle campane annunciano l’arrivo del feretro nella chiesa di Sant’Antonio a Quartu, traboccante di persone. Paolo Durzu, il 33enne morto insieme alla fidanzata Manola Mascia dopo essere precipitato dal costone a Cala Fighera, riposa in una bara di noce chiaro avvolta da una cascata di rose bianche che sei uomini vestiti di nero adagiano davanti all’altare.

Seduti nel primo banco ci sono i genitori del ragazzo, mamma Antonella e papà Antonio. Dietro, l’affetto di un quartiere intero che non è voluto mancare per cercare di dare consolazione a una famiglia piegata dal dolore. Mamma Antonella è a pezzi, messa al tappeto. Urla come una cantilena: «Il mio bambino, su sposu miu , l’amore della mamma». Fissa la foto di quel figlio adorato sistemata sopra la bara, dove Paolo, così schivo e riservato, abbozza un sorriso.

La sorella Raffaella non c’è e non è una sorpresa. Lo aveva già annunciato nelle ore precedenti in un messaggio nella sua pagina facebook. «Tu capirai fratello mio, perché io non posso esserci per te. Ma ci sono col cuore». C’è invece il fratello Mario, capelli biondi e sguardo da bambino che un po’ resta e un po’ va, piegato da un dolore troppo grande. Entra, esce, si alza e si siede. Alla fine è lui a trovare la forza di salire sull’altare e leggere con mani tremanti un piccolo biglietto. «Ti scriviamo anche da parte di tua sorella che non è potuta venire perché sta male. Due righe per dirti che non possiamo immaginare una vita senza di te. Non possiamo trovare parole per dirti il bene che ti vogliamo. Aiutaci da lassù a superare tutto questo. Ti abbracciamo forte, ti ameremo per sempre».

Prima è l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, arrivato per celebrare la messa, a cercare parole di conforto, riallacciandosi al passo del Vangelo di Giovanni della resurrezione di Lazzaro. «Sapendo della morte del suo amico Lazzaro, incontrando le sue sorelle, Gesù si commosse e pianse», dice Baturi. «Cari genitori anche voi sentitevi oggetto di questa commozione. Dio vi guarda e non vi lascia soli». Paolo, «amava la libertà e forse per questo si è esposto per vedere cose belle, per la libertà. Noi lo consegniamo alla commozione del Signore. Che questo figlio dall’alto preghi per voi». Chi confida in Dio, «è nella pace e non c’è lutto».

Il pensiero va poi a Manola Mascia, la fidanzata di Paolo, morta con lui e salutata lontano in un’altra chiesa a Cagliari, in un altro funerale. «Con la stessa commozione», dice ancora l’arcivescovo, «ricordiamo la ragazza. Li affidiamo entrambi a Dio». Parole commosse arrivano anche dal parroco di Sant’Antonio Padre Stefano Cogoni «Antonio e Antonella sono nostri parrocchiani, sarà Dio a confortarli e a dare loro speranza».

Alla fine della messa, mamma Antonella e papà Antonio stringono mani e ricevono baci bagnati dalle lacrime. Il feretro fa fatica a uscire dalla chiesa: tutti vogliono lasciare una carezza, un saluto. Poi i sei uomini vestiti di nero riescono a farsi strada e la bara viene adagiata nel carro funebre per il suo ultimo viaggio verso il cimitero dove Paolo riposerà per sempre. Prima c’è ancora tempo per il lancio dei palloncini bianchi. Sui social, in serata, è intervenuta la mamma di Paolo: «Ringraziamo tutti di vero cuore».

