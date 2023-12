Palline rosse contro la violenza 

Centocinque palline con i nomi delle donne vittime di femminicidio nel 2023. È un albero di Natale davvero speciale quello realizzato in piazzetta S’Ecca Matteddu”, da dove è parte un forte messaggio di solidarietà e condanna per le violenze di ogni genere, che quotidianamente le donne sono costrette a subire. «Le palline sono tutte rosse e uguali tranne una – spiega la farmacista Anna Broccia, promotrice dell’iniziativa- quella più grande è dedicata a Giulia Cecchettini, la giovane uccisa dall’ex fidanzato e diventa simbolo del risveglio delle coscienze».

L’evento

L’allestimento dell’albero nei giorni scorsi è avvenuto in clima suggestivo, soprattutto per i più piccoli. «Un vero Babbo Natale ha accolto circa 150 bambin che, accompagnati dai genitori, hanno portato le letterine da sistemare sotto l’albero e decorato le calze rosse scrivendo il proprio nome, aggiungendo poi strass colorati». La festa è continuata con la distribuzione delle caramelle e l’intrattenimento dei più piccoli con i giochi di “Tatan Bolla”. Giuseppe Abis ha invece animato la serata con il suono delle launeddas. Inutile sottolineare come la manifestazione promossa dalla dottoressa Broccia, è stata molto apprezzata dai bambini e dai loro genitori che, insieme al divertimento, hanno avuto anche l’occasione per riflettere sul perché l’albero di Natale quest’anno sia stato addobbato con le palline rosse. Il fenomeno della violenza di genere è sempre più diffuso, anche in una provincia tranquilla come quella oristanesi i casi di maltrattamenti in famiglia e stalking sono in aumento. Indispensabile quindi fermarsi a riflettere, coinvolgendo anche i più piccoli e le famiglie.

Gli appuntamenti

Al di là di questa iniziativa, tanti altri appuntamenti inseriti nel programma natalizio sono stati dedicati alla solidarietà e alla condivisione con le persone meno fortunate della comunità, che almeno per qualche giorno possono trascorrere momenti di serenità e allegria. Inoltre, tutto il paese sta assumendo un aspetto diverso e più colorato grazie alla partecipazione alla prima edizione del concorso “Luxis de Paschixedda in Mòguru", iniziativa promossa dall’amministrazione comunale. Il concorso è diviso in due categorie: abitazioni e vetrine commerciali, chi ha aderito dovrà inviare una sola foto con i propri dati alla mail: polizia.municipale@comune.mogoro.or.it. Le immagini verranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Mogoro, mentre la proclamazione dei vincitori avverrà il 6 gennaio con la aggiudicazione dei premi messi in palio.

RIPRODUZIONE RISERVATA