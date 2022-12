Pallettoni contro il nuovo negozio 

A occuparsi dell’accaduto sono i carabinieri di Dolianova che, dopo aver fatto i rilievi, stanno prendendo in considerazione tutte le circostanze. Compreso il fatto che la “Agri-Piga” si era trasferita nella sua nuova sede appena pochi giorni prima. «Informiamo i clienti della sede di Suelli», si legge in post del 1° dicembre nella pagina Facebook dell’azienda, «che abbiamo trasferito il punto vendita, nel locale della ex Dico». Una settimana dopo il cambio di sede è arrivato l’attentato.

Un attentato decisamente inquietante per la sua dinamica: per distruggere vetri decisamente spessi sono stati sparati almeno venticinque pallettoni. Questo significa che a prendere di mira il negozio è stata più di una persona, visto il tempo necessario per ricaricare un fucile. Ma c’è un’altra considerazione che viene fatta dai carabinieri: dal momento che l’attentato è stato messo a segno in un orario a rischio (intorno a mezzanotte), visto che la zona è sempre abbastanza trafficata, era, dunque, necessario agire il più velocemente possibile. Un’altra circostanza che fa ipotizzare la presenza di più di uno sparatore.

Suelli. «Sì, il locale è nostro, il negozio no»: è stata, forse, questa la risposta data ai carabinieri da Vittorio Tordelli, proprietario di un immobile nella zona industriale del paese, noto come “Ex Dico” ma, soprattutto, di Casa Ruda. «Abbiamo dato in affitto quel negozio», si è limitato a dire ai militari. I carabinieri lo avevano chiamato per informarlo del fatto che la vetrina di quel locale era stato colpito da numerosi pallettoni. Oggetto dell’attentato, dunque, non la famiglia che gestisce la struttura ma i nuovi gestori, la “Agri-Piga”, un’azienda specializzata nella produzione e nella commercializzazione di grano da seme.

La dinamica

Le indagini

Il bersaglio

Difficile capire le ragioni dell’atto intimidatorio. In paese, i Piga, originari di Samatzai (dove c’è un’altra sede dell’azienda), si sono integrati bene e godono di buona reputazione . L’unica particolarità è rappresentata dal repentino trasferimento dalla vecchia alla nuova sede, nell’Ex Dico, dovuto, probabilmente, al fatto che gli imprenditori volevano allargarsi anche alla vendita al dettaglio. Impossibile parlare con i diretti interessati. «Buonasera», risponde via sms all’invito a commentare l'accaduto Fausto Piga, «sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine».

