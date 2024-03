Palleggi, tiri e dribbling: a 12 anni dietro un pallone  

Qualcuna è già sciolta e tecnicamente capace e lo dimostra con dribbling e tiri da fuori che niente hanno da invidiare ai coetanei maschietti. Altre appaiono più impacciate, anche perché hanno appena iniziato a calciare il pallone, ma non se ne curano e sotto il continuo incitamento di tecnici e familiari si divertono a inseguire quella sfera capace di disegnare un gran sorriso sul loro volto.

La Sardegna ha fame di calcio femminile: è il messaggio lanciato da Villamassargia, dove domenica una quarantina di ragazze hanno giocato la terza gara del torneo regionale Under 12 della Figc con società importanti quali l’Fc Alghero e la Women Torres Calcio di Sassari. Una competizione a 3 inquadrabile più che altro in una serie di raduni nei quali quale ogni volta le squadre si sfidano tra loro con esercizi tecnici e partite 8 contro 8 in tre tempi da 15’ su un campo di 40 metri per 50. I risultati sono un dettaglio, nell’iniziativa organizzata tra Oristano, Alghero, Sassari e Villamassargia (atto finale l’11 maggio a Oristano) per far provare l’agonismo alle giovani senza doversi mescolare ai maschietti nei campionati misti.

Ideatore è Sandro Loi, attivissimo tecnico e dirigente della Polisportiva Villamassargia: «Le nostre ragazze lo chiedevano da tempo e grazie a Marcello Puddu, delegato della Figc, siamo riusciti a organizzare questo bel torneo». La Polisportiva punta a creare una Under 15 femminile (in programma un torneo ad aprile), ma i sogni sono l’Under 17 e l’Eccellenza: «Grazie a 3 prestiti dall’Astra Carbonia abbiamo 12 giocatrici e due fuori età per gli allenamenti», aggiunge Loi, «ma sono pronte a tornare 9 nostre ragazze ora in giro per l’Isola».

L’Eccellenza, in una piccola realtà come Villamassargia (3.500 anime), non spaventa Antonello Canè, presidente della Polisportiva: «Riusciamo a coprire tutte le categorie in virtù di ben 180 tesserati. I tanti spazi e servizi di cui dispone l’impianto Angelo Orrù ci consentono di sognare anche grazie all’ottimo rapporto con il Comune». Annuisce Marco Mandis, assessore allo Sport, ricordando che «sono imminenti lavori da 1,1 milioni di euro per potenziare tutte le strutture sportive del paese».

Intanto le gare proseguono. Ad allenare l’Alghero c’è Rosella Soriga, totem della Torres femminile scudettata tra gli anni ’80 e ’90 e compagna di quella Carolina Morace poi diventata ct della nazionale: «Vedere il calcio a 11 femminile rifiorire mi riempie di gioia: alleno alcune di queste ragazze da quando erano bimbe, auguro loro di divertirsi ma magari anche di fare una bella carriera». Chiaro il suo rammarico per un movimento quasi azzerato: oltre alle 8 squadre che disputano l’Eccellenza (tre del Cagliaritano, nessuna del Sulcis), c’è il deserto. Ma tante ragazze sognano. In primis Elettra Corona, Isabella Putzolu, Angelica Salis, Sara Serra, Vittoria Solinas, Martina Perra, Emma Usai, Salvatorina Locci, Carol Irrera, Sara Carta e Angelica Mannu, tutte dell’Under 12 Villamassargia. «Ho fatto un gol e ne ho sfiorato un altro», dice Sara Serra di Iglesias, «tifo il Cagliari e amo Pavoletti, farò la calciatrice». Martina Perra è di Domusnovas: «Gioco in difesa, il mio idolo è Mbappé». Francesca Perra, 17 anni, di Domusnovas, partecipa solo agli allenamenti: «Si vince segnando, perciò gioco in attacco. Spero si realizzi il progetto di creare una squadra che consenta anche a me di giocare». Il lungo pomeriggio si chiude con un gran rinfresco tra giochi, chiacchiere e sogni. Magari anche quello, non più proibito, dell’Eccellenza.

