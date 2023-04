Pallavolo, trionfo dell’under 16  

Primo titolo conquistato per le ragazze dell’under 16 della Ssd Arcidano pallavolo, che domenica scorsa si sono qualificate campionesse territoriali del centro Sardegna, dopo aver sconfitto per tre 3 a 0 la Gymland di Oristano. «È una grande soddisfazione per tutta la comunità di San Nicolò d’Arcidano. Dopo 12 anni di attività, finalmente la Arcidano pallavolo vede i suoi frutti. Il successo è merito delle ragazze, del mister Daniele Demontis e della collaborazione tra il Guspini Volley e il Club Pallavolo Monreale di San Gavino, con i quali abbiamo formato un consorzio tre anni fa», commenta Marco Zedda, presidente della società che comprende anche il settore di calcio giovanile. «La squadra di pallavolo comprende tutte le categorie di giovani, dalla S3 alle under 12, under 13 e under 18. Complessivamente sono 150 atlete iscritte al consorzio», spiega Zedda. Ora le neo campionesse dell’under 16 si preparano al prossimo obiettivo: «Partecipare alle finali del campionato regionale – anticipa Zedda – domenica saranno ai quarti di finale, in gara contro Su Planu Pallavolo di Cagliari. Se passeranno il turno, le ragazze di Ssd Arcidano Pallavolo dovranno poi affrontare le finali di lunedì 1 maggio». ( s.r. )

