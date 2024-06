Pallavolo, nel lungomare attesi 5mila atleti 

Dalle 10 di stamattina alle 18,30 il Poetto sarà una grande arena dedicata al volley. Sono attesi circa 5mila atleti da tutta l’Isola per la 16° edizione di Sardegna Volley S3, una giornata di festa e divertimento con più di quaranta campi di gioco, società sportive provenienti da tutta la Sardegna, migliaia di giovanissimi atleti accompagnati da amici, genitori e appassionati del fantastico sport nel quale l’Italia eccelle sia in campo femminile che maschile.I campi saranno allestiti nel tratto del lungomare tra via Ippodromo e l’ex Ospedale Marino.

In programma attività promozionale: Volley S3 Green 3×3, Volley S3 Red 3×3, Under 13 Femminile 3×3, Under 13 maschile 3×3; Finali Regionali Under 13 fFemminile 6×6, Under 13 maschile 3×3, Volley S3 II livello femminile e maschile. Le vincenti femminile e maschile del Volley S3 2° livello parteciperanno alla Finale Nazionale in programma a Caorle dal 9 al 12 giugno.

Parteciperanno Cus Cagliari, Vega volley, pallavolo Olbia, Silvio Pellico Sassari, Sunvolley, pallavolo Sedilo, 100% sudore, Us Garibaldi, Junior volley, Ariete, pallavolo Terralba, Gs Aquila Cagliari, Time out, Spring volley, Navarra volley.

