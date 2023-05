Pallavolo Ariete,  sfiorata la promozione: una stagione eroica  

Si è chiusa con il grande abbraccio del pubblico la stagione della Pallavolo Ariete Oristano, nel campionato regionale di Serie C maschile. A pochi passi dal sogno della promozione in B. Una cavalcata entusiasmante quella della squadra allenata da Bruno Pillitu, con il secondo posto al termine della stagione regolare e chiusa con la sconfitta in casa, nella gara secca di semifinale contro l’Airone Tortolì (1-3).

«Un po’ dispiace – commenta la presidente, Elisabetta Di Maio – perché i ragazzi avevano incontrato l’Airone in campionato vincendo entrambe le volte, sia all’andata che al ritorno. In semifinale, purtroppo, loro hanno fatto un’ottima partita, mentre noi forse abbiamo sentito troppo la gara. I ragazzi, in ogni caso, sono stati bravissimi». Un risultato positivo, quello ottenuto dagli oristanesi. «È stato un crescendo – commenta Pillitu – e mi ritengo molto soddisfatto. Speravamo in un risultato simile, anche se all’inizio eravamo pochi, con ragazzi alla prima esperienza. Siamo stati bravi a crederci. In semifinale poi, sono stati bravi loro».

Un gruppo di 12 atleti che si è presentato a inizio stagione da esperienze varie, di età diverse (dai 16 ai 43 anni) e che, nel corso della stagione, ha raggiunto un’alchimia tale da diventare, in campo e fuori, un’unica entità. “Il segreto – prosegue Pillitu – è stato sicuramente il gruppo, affiatatissimo. Non era facile trovare l’amalgama, ma i ragazzi sono stati bravissimi. In palestra hanno sempre dato il 100%. Il gruppo di ragazzi e la società sono stati determinanti nel raggiungere questo risultato”. Una società, l’Ariete, che, sia nel maschile ma soprattutto nel femminile, vanta numeri di eccellenza.

