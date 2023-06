Pallatamburello, l’Aeden trionfa 

Ennesimo successo per l’Aeden Santa Giusta di pallatamburello. Nello scorso weekend, infatti, la compagine allenata da Gianni Dessì si è imposta nella Final four femminile della “Spring League indoor”. Nelle semifinali del sabato, l’Aeden si era imposta contro Torrita (13-1), mentre in finale le ragazze lagunari hanno battuto Firenze per 13-3. «Ci tenevamo in maniera particolare – commenta Dessì – essendoci sfuggita la Coppa Europa per un un soffio in campionato. Questa era l’ultima opportunità per accedere alla competizione europea e non ci siamo fatti sfuggire l’occasione». Con questo successo l’Aeden ottiene la qualificazione alla prossima Coppa Europa per club che si svolgerà tra novembre e dicembre. «Ci siamo candidati ad ospitarla – conclude Dessì – e abbiamo buone possibilità. L’ultima volta che l’abbiamo avuta è stata nel dicembre 2009». ( g. pa. )

