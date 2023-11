Palladino: risultato giusto 

«Il risultato è assolutamente giusto». L’analisi di Raffaele Palladino sull’1-1 di ieri è secca, con l’allenatore del Monza che accetta il punto della Domus. «Nel primo tempo il Cagliari ha meritato il vantaggio, entrando in campo con un atteggiamento e uno spirito diverso al nostro. Sapevamo che giocare in questo ambiente è difficile, con i tifosi che spingono: ci hanno messo in difficoltà, con tanti cross anche dagli angoli». Il tecnico si prende la reazione dei suoi dopo l’intervallo: «Ho fatto i complimenti alla squadra, dopo che a fine primo tempo li ho rimproverati perché non mi era piaciuto quello che avevo visto: avevamo sbagliato tutto, dall’atteggiamento alla fase difensiva e offensiva. È la prima volta che capita, non posso rimproverarli ma c’era bisogno di una reazione che è arrivata. Chi è entrato ha dato una mano, come Maric che ha dato un bel segnale: tutti sono importanti in questa squadra». Palladino è stato allenato da Ranieri alla Juventus nel 2007-2008, ieri si è preso i complimenti del tecnico rossoblù: «Fanno piacere, così come aver dimostrato di essere solidi». (r.sp.)

