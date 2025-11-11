Palladino e Atalanta assieme sino al 2027 

Contratto garantito fino al 30 giugno 2027. Raffaele Palladino ha firmato con l’Atalanta e preso ufficialmente il posto di Ivan Juric col compito di rivitalizzare una squadra spenta, in forte ritardo in classifica e con soli 16 gol segnati in 15 partite tra campionato e Champions. Come il suo predecessore si inserisce nella scia dell’eredità tecnica di Gian Piero Gasperini. Reduce da semifinale di Conference League e sesto posto alla guida della Fiorentina prima di dimettersi il 28 maggio scorso per presunte divergenze con l’allora ds Daniele Pradè, il nuovo allenatore viola agli ordini dell’attuale tecnico romanista giocò da attaccante esterno nel Genoa ai tempi dell’avventura in Europa League tra il 2008 e il 2010. E come compagno aveva proprio Juric, mediano a fine carriera, ritrovato poi da allenatore al Crotone nel 2015 e ancora al Grifone nel 2017.

L’idea di Antonio e Luca Percassi, presidente e ad della Dea, insieme al ds Tony D’Amico che aveva avuto Juric al Verona, è riprodurre un calcio verticale, veloce e intenso come nel ciclo di nove anni concluso a maggio. Così l’1-0 firmato Kean il 30 marzo scorso all’Atalanta suona a posteriori come un passaggio di testimone tra Palladino e Gasperini. Il 3 gennaio a Bergamo lo scontro diretto. Il compito non è semplice, perché oltre alla vecchia guardia da motivare ci sono da integrare i giovani Ahanor e Sulemana, finito nel cono d’ombra di Lookman reintegrato dopo il braccio di ferro agostano con la società quando voleva andare all’Inter, più Maldini che non ha trovato la sua dimensione e Scamacca e De Ketelaere da riportare a livelli consoni anche sotto porta.

