Palladino: «Dedichiamo questa vittoria a Kean» 

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è soddisfatto per la vittoria di Cagliari, e non potrebbe essere altrimenti. «È stata una settimana molto particolare», ricorda in sala stampa con lo sguardo sollevato. «Considerato anche come si era messa, non era facile ribaltare una partita così difficile. Si sono viste grinta e mentalità, e soprattutto non ci sono stati alibi». Poi la dedica «questa vittoria è per Moise (Kean, ndr ) e i nostri tifosi», uno dei primi pensieri dell’allenatore viola. «Per noi Kean è importante, ma questa Fiorentina sa anche adattarsi. Ci siamo trovati bene anche con chi lo ha sostituito. E il Cagliari non era un avversario facile». L’attaccante, vice capocannoniere del torneo con diciassette gol, ha dovuto lasciare Cagliari ieri mattina in fretta e furia per motivi familiari.

Zaniolo nervoso

Come cambia ora la corsa per l'Europa per la Fiorentina? «Nessun rammarico per i punti lasciati per strada», taglia corto Palladino. «Pensiamo all'ultimo mese: vogliamo portare la Fiorentina il più in alto possibile. Godiamoci questo momento: stiamo bene. È una partita che dá un segnale forte: non per il campionato ma per noi stessi. Ora dobbiamo giocare sempre con questa mentalità, la squadra ha dimostrato di avere un grande carattere». A proposito di carattere: per Zaniolo, fischiatissimo e nervoso, l’ammonizione potrebbe non essere l’unica sanzione. Negli spogliatoi avrebbe continuato con le (rumorose) proteste nei confronti di Marinelli.

