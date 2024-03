Palladino culla sempre il sogno europeo 

Continuano senza sosta e lontano da occhi indiscreti gli allenamenti del Monza, prossimo avversario del Cagliari. Come di consueto, Palladino svelerà oggi in conferenza stampa la lista degli indisponibili. Al momento, tuttavia, non ci sono grandi novità sul fronte infermeria col solo recupero di Gagliardini già da due giorni, mentre resta sulla via della guarigione dal problema muscolare D’Ambrosio.

Obiettivi

Mentre il club procede con la trattativa per la cessione delle quote societarie di maggioranza al gruppo “Orienta Capital Partners”, la squadra si concentra sul match di domani proiettata verso il sogno Europa. I trentanove punti in classifica assicurano un finale di campionato in cui tutto è ancora possibile. Lo stesso Palladino, dopo la vittoria di Marassi sul Genoa (3-2) lo fa intendere: «Europa? Sono uno che non si pone obiettivi a lungo termine, guardo alla settimana prossima e al Cagliari. Spesso lascio un giorno libero al gruppo e loro mi chiedono di allenarsi». Bocca non troppo cucita: è chiaro che un pensiero stupendo accarezza la mente dell’allenatore. Tuttavia, la strada è lunga e tortuosa e la concorrenza è spietata.

RIPRODUZIONE RISERVATA