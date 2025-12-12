Palladino avverte: attenti ai rossoblù 

«Dobbiamo mettere in campo anche col Cagliari mentalità e coraggio visti col Chelsea. Da quella partita voglio portarmi dietro la capacità di capire i momenti della partita, soffrire quando c'è da soffrire e affondare il colpo». Raffaele Palladino indica alla sua Atalanta la strada per cominciare la rimonta in campionato: «Mi aspetto una risposta sotto il profilo mentale. La continuità è un aspetto su cui sto battendo molto - spiega il tecnico nerazzurro – bisogna affrontare le partite con lo stesso spirito di martedì sera, per continuare dritti sulla stessa strada senza più cali di tensione».

Il percorso

Per i bergamaschi, ci sono sette partite per concentrarsi solo sul fronte interno: «Avere messo fieno in cascina in Champions è molto importante per recuperare in campionato. A Verona è stato uno scivolone pesante. Ora avremo la possibilità di fare tre allenamenti di fila con la squadra al completo». Guai a prendere sottogamba i rossoblù di Pisacane, secondo Palladino. «Il regalo di Santa Lucia, che la squadra deve fare a se stessa, è entrare in campo con fame - chiude - in Serie A anche le piccole giocano a viso aperto. Attenti al Cagliari, difende benissimo e riparte con giocatori di gamba come Palestra e Folorunsho».

Pezzo pregiato

Marco Palestra, l’esterno classe 2005 protagonista di una grande stagione a Cagliari, è tra i profili più interessanti del calcio italiano. L’Atalanta, che non ha inserito il diritto di riscatto a favore del Cagliari nell’accordo legato al prestito, riporterà il calciatore a Zingonia a fine stagione. In queste ore i siti specializzati e le testate legate all’Atalanta danno un solo club, come possibile destinazione futura per il calciatore: la Juventus. Sempre che l’Atalanta non gli consegni una maglia da titolare per una delle due fasce, anche se la concorrenza non mancherebbe, con Bellanova, altro ex Cagliari, proprio in quel ruolo. Juve ma anche Atletico Madrid sarebbero alla finestra.

RIPRODUZIONE RISERVATA