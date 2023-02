Palla Tamburello, l’oro di Dessì e Sara Daga 

Nell’Italia femminile di Palla Tamburello, campione del mondo indoor per la quarta volta, c’è tanta provincia di Oristano. Della spedizione azzurra hanno fatto parte il selezionatore Gianni Dessì (nel suo staff la preparatrice atletica Alessandra Sanna) e l’atleta Sara Daga, in arrivo dalla società Aeden Santa Giusta.

Percorso netto in qualificazione e semifinale con pochi problemi. La finale contro la Francia è combattuta nelle prime battute, ma termina 13 a 5. «Una partita giocata molto bene», dice Dessì, «equilibrata in avvio, il punteggio ha poi favorito noi». Per Dessì è il quarto titolo mondiale, il terzo con la nazionale femminile. «Da 10 anni mi sveglio campione del mondo», scherza Dessì, vivo tantissimo la partita, quei momenti sono bellissimi. Gli istanti a fine gara danno grandi emozioni, poi giocando in casa c’era tanto tifo».

Per Sara Daga, classe 2004, la prima esperienza in maglia azzurra è difficile da dimenticare. Dalle parole della giovane atleta trapela l'emozione. «Prima di qualsiasi partita era tanta l’ansia. È una grande responsabilità quella che avevamo addosso, conquistare il quarto titolo. Alla fine la felicità è stata grande. È anche difficile da spiegare, si è davanti a un folto pubblico e devi fare in modo che siano orgogliosi di quello che rappresenti». Il momento del punto decisivo è ben stampato nella mente. «Quando abbiamo vinto – conclude – ci siamo abbracciate in mezzo al campo. Il futuro? Per il momento ci godiamo la vittoria, ma spero di far parte ancora del gruppo della Nazionale”. (g. pa.)

