Palio, un altro rinvio per pioggia 

Siena. Nuovo rinvio a oggi per il Palio di Siena: a causa della pioggia la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, già rinviata martedì per lo stesso motivo, non si è corsa neanche ieri sera. Ad annunciarlo la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico in Piazza del Campo dopo un’acquazzone che si è abbattuto sulla città un’ora prima dell’uscita di cavalli e fantini. Si corre dunque oggi, 4 luglio: l’ultima volta che una Carriera fu traslata di due giorni fu nel 1979. In quell’occasione si affermò in piazza la contrada della Civetta, che oggi sarà presente in Piazza del Campo con l’accoppiata Criptha (cavallo sardo, come gli altri nove ai canapi, che piace molto agli addetti ai lavori) e Federico Guglielmi “Tamurè”. Nel 1979 a vincere fu Quebel, mezzosangue anglo-arabo-sardo che corse undici volte sul tufo e si affermò altre due volte nel Palio, entrambe da scosso (senza fantino). Nel 1979 regalò la vittoria a “Tremoto”, al secolo Francesco Congiu, fantino di Serri, che corse 13 volte in Piazza del Campo portando a casa il Palio però solo una volta, appunto il 4 luglio del 1979.

Oggi dunque dovrebbe essere la volta buona a vedere le previsioni del tempo. Alle 19, come ha reso noto il Comune di Siena, le contrade rientreranno tra i canapi con lo stesso ordine che la sorte ha deciso due giorni fa: Pantera, Valdimontone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca, Onda e Lupa di rincorsa. Un ordine alla “Mossa” che vede accanto proprio le due coppie di rivali: Nicchio-Valdimontone e Civetta-Leocorno.

La pattuglia di fantini sardi è sempre folta: saranno tra i canapi Andrea Coghe “Tempesta” di Norbello (per la contrada della Lupa su Zenios), Giovanni Atzeni “Tittia” di Nurri (Oca su Veranu), Sebastiano Murtas “Grandine” di Santu Lussurgiu (Leocorno su Ares Elce), Carlo Sanna “Brigante” di Sindia (Onda su Tabacco) e l’esordiente Gabriele Puligheddu “Granito” di Oliena (Giraffa su Ardeglina).

Provengono sempre da allevamenti sardi anche gli altri cinque cavalli anglo-arabi presenti in piazza, Viso d’angelo (assegnato alla Pantera con il fantino Enrico Bruschelli “Bellocchio”), Akida (Nicchio con Elias Mannucci “Turbine”), Brivido sardo (Bruco con l’esordiente Mattia Chiavassa “Tambani”), Ungaros (Valdimontone con Jonatan Bartoletti “Scompiglio”) e Criptha appunto (per la contrata della Civetta con Federico Guglielmi “Tamurè”).

RIPRODUZIONE RISERVATA