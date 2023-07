Palio, stendardo di nuovo a casa 

Lo stendardo simbolo del Palio di Santa Maria di Guasila, vinto per il Comune di Domusnovas lo scorso anno da Giovanni Sotgia a cavallo del grigio Codice d’Onore (scuderia di Giuliano Porcu, trainer Carlo Mullanu), è stato ufficialmente riconsegnato dalle mani della sindaca di Domusnovas Isangela Mascia alla collega di Guasila Paola Casula, in una breve cerimonia che è stata l’occasione per ricordare l’appuntamento con la tradizionale corsa a cavallo che si terrà nel pomeriggio del 15 agosto nel galoppatoio comunale di Guasila (una delle più importanti dell’Isola, 15mila euro di montepremi)

«Il vessillo è pronto per essere nuovamente conteso dalle più grandi scuderie isolane», ha detto Carlo Murru, presidente dell’associazione ippica Guasilese. (sev. sir.)

