Palio di Santa Maria consegnato a Fonni 

Lo stendardo con ricami in oro zecchino, simbolo del palio di Santa Maria, lascia Guasila per trasferirsi a Fonni. Si è tenuta nel paese della Trexenta la tradizionale cerimonia di consegna del vessillo al Comune vincitore. La sindaca di Guasila Paola Casula e il presidente dell'associazione ippica guasilese Carlo Murru hanno dato in custodia lo stendardo con l’immagine dell’Assunta alla sindaca di Fonni, Daniela Falconi. E così è andato in scena il momento finale di una rassegna che unisce spettacolo e tradizione e che, ogni anno nel pomeriggio di Ferragosto, richiama nell’ippodromo tantissimi appassionati di gare equestri. La conquista è merito del fantino Walter Pusceddu in sella a “Io ci provo” della scuderia Masuri. Nella cerimonia celebrativa c’è stata anche la consegna del Palio dei vicinati ai rappresentanti del rione di Funtana Idda. (sev. sir.)

