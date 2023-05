Palio della stella, vince San Teodoro 

Povero di stelle ma ricco di pubblico, di applausi e di tradizione, il Palio della Stella di San Simplicio, ieri, ha affollato il lungo viale Isola Bianca. Al galoppo, su cento metri di pista in terra battuta vista mare, ventitré fantini in sella ai cavalli, benedetti dal parroco della Basilica di San Simplicio, don Antonio Tamponi, in rappresentanza di altrettanti Comuni della Gallura, si sono contesi lo stendardo di San Simplicio, custodito fino a oggi dal Comune di Monti. Solo tre le stelle centrate nelle due manches della giostra equestre, a portare a casa lo stendardo il Comune di San Teodoro che con la velocità di Balente e la maestria del fantino, Antonio Fiori, vince la ventesima edizione del Palio. Al secondo e al terzo posto, con una stella ciascuno, i Comuni di Budoni e di Calangianus mentre per il Comune di Olbia sfuma anche quest'anno (come per tutte le passate edizioni) il sogno di conservare il gonfalone del suo santo patrono.

Lo spettacolo

Ad arricchire lo spettacolo (andato in onda su Videolina, che oggi trasmette in diretta la messa e la processione in onore di San Simplicio), i vestiti tradizionali dei fantini e i finimenti dei destrieri con le selle reali, i tipici basti da lavoro, e i sottosella intrecciati dalle sapienti mani delle tessitrici di Aggius, e le esibizioni delle pariglie di Oristano, Padria e Ittiri. Oggi, ricorrenza del martirio del Santo, la giornata si apre, alle 5.30, con la Diana per le vie della città, seguita dalla Solenne messa pontificale, presieduta dal vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Sebastiano Sanguinetti, e si chiude alle 18 con la processione che accompagna la statua del patrono per le strade che hanno segnato il suo martirio.

