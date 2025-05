Palio della Stella: diretta su Videolina 

Il Palio della Stella di Olbia è uno degli eventi più attesi della Festa di San Simplicio. L’evento, organizzato dal Comitato di San Simplicio, in collaborazione con l’Associazione Ippica Lu Juali di Luogosanto, sarà presentato da Mauro Orrù e trasmesso da Videolina in diretta dalle 16.30.

In migliaia accorrono per assistere ad uno spettacolo suggestivo durante il quale i 26 comuni del territorio gallurese, rappresentati da abili fantini sui loro destrieri in corsa, mirano a centrare il maggior numero di stelle nel miglior tempo possibile.