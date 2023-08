Palio dei Comuni a Esporlatu 

Il maestrale che sferza il galoppatoio dell’altopiano di San Cristoforo non scalfisce lo spettacolo del palio di Fonni, pur col grande freddo che impone abbigliamento invernale. Esporlatu con Silvano Mulas vince l’edizione numero 37, secondo classificato Orune. La gara coinvolge otto Comuni e ripropone il richiamo di un appuntamento tanto consolidato da conquistare attenzioni anche fuori dall’Isola come quella arrivata dalla Gazzetta di Siena che segue l’evento in diretta social e dal Comune toscano di Fucecchio, presente con una delegazione ufficiale.

In pista

Esplorlatu si affida al fantino Silvano Mulas in sella a Costerinu della scuderia “Quattro amici” di Bono, Orune corre con Giuseppe Piccinnu in sella a “Il poeta” della scuderia Monni di Orune, Oliena è in pista con Marco Bitti in sella a Nairobi della scuderia “Bell’assoziada” di Buddusò, Burgos con Pasquale Salis in sella a “Terra dei giganti” della scuderia “6 mori” di Orune, Aidomaggiore con Lorenzo Putzolu in sella a Leriano della scuderia Putzolu di Aidomaggiore, Sarule con Luca Balloi in sella a “Il brigante” della scuderia “Quattro amici”, Desulo con Giovanni Puddu in sella a Lucacu della scuderia “Sa trepide” di Fonni. E poi c’è il portacolori di casa, Luca Masuri col cavallo “Io ci provo” della scuderia Masuri di Fonni. Lui aveva vinto “Sa ‘arrela e vrores”, porta d’accesso per il palio di agosto.

La gara

Il montepremi è di tutto rispetto: 31 mila euro. Si parte con una unica batteria eliminatoria sulla distanza di 1500 metri a cui partecipano tutti gli otto Comuni iscritti. I primi sei accedono alla finale che si disputa su una distanza più lunga: duemila metri. La corsa si svolge in una cornice di grande entusiasmo, come è da tradizione, organizzata dalla Società ippica fonnese presieduta da Franco Masuri. Tanta esperienza supportata anche dai giovani della leva ‘85, dal Comune e dai volontari. In campo c’è spazio per gli angloarabosardi con batterie definite prima dell’inizio del palio e naturalmente per le pariglie che col loro fascino spettacolare vengono acclamate dal pubblico. Tanti appassionati e molti turisti, pur infreddoliti, si sono ritrovati nel galoppatoio di San Cristoforo. Il palio chiude un’intensa tre giorni a Fonni dove il festival Identidades ha portato una moltitudine di maschere tradizionali, sarde e straniere.

