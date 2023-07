Palio degli asinelli, tanta gente e vittoria ad Augusto Vargiolu 

«Due paesi, culture differenti ma tante cose in comune, come gli asinelli - dice il sindaco di Ollolai, Francesco Columbu -. Ecco perché abbiamo ospitato una delegazione del Kenia e siglato un gemellaggio con Lamu». Un singolare incontro sull’asse Barbagia-Kenia. Ecco il risvolto nuovo, il dettaglio che ha impreziosito un evento giunto alla 20esima edizione. Il palio degli asinelli si è confermato un appuntamento di successo. Sabato notte la vittoria è andata ad Augusto Vargiolu, su Django.

Il borgo di Ospitone si è animato, in un fine settimana da tutto esaurito. «È stata una bella edizione - dice Pierpaolo Soro, anima della Pro loco di Ollolai -. Le strutture ricettive erano al completo da giorni e in piazza Marconi si è visto il pubblico delle grandi occasioni. Siamo davvero soddisfatti, per un evento riuscito e ha mostrato ancora una volta un’organizzazione impeccabile. Tutto il paese ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa». L’anello di piazza Marconi ha regalato corse emozionanti. I tantissimi turisti presenti hanno apprezzato. Hanno lasciato le località della costa, senza alcun pentimento. La vittoria del palio degli asinelli è andata ad Augusto Vargiolu, su Django. Dopo alcune false partenze, il giovane è partito subito in testa e ha dominato. Nell’altra gara in programma, “Su Palu de sos vihinados”, ha invece trionfato Vittore Bussu, portacolori di Laralai.

RIPRODUZIONE RISERVATA