Palio degli asinelli e pariglie, Ollolai e Ovodda potenziano il turismo delle zone interne 

«Questa edizione ha fatto registrare un altro grande successo», afferma Pierpaolo Soro, presidente dell’Associazione Palio degli asinelli: «La nostra manifestazione si conferma un’attrazione non solo per i nostri conterranei ma pure per i tantissimi turisti. Le strutture ricettive della zona erano al completo da giorni». Ecco Ollolai, dopo un fine settimana da incorniciare e quella piazza Marconi che ancora una volta ha regalato un colpo d’occhio unico, grazie al 21esimo Palio degli asinelli. A Ovodda il copione accomuna. Con la Rassegna regionale delle pariglie il paese ha accolto circa duemila persone nell’impianto di Ghiliddoe. Un territorio in vetrina, dove in tanti hanno sfruttato l’equitazione per trascorrere un weekend barbaricino.

Equitazione e turismo

L’estate isolana va oltre le spiagge da cartolina. Quando si parla di zone interne, infatti, vi è un dettaglio che non lascia indifferenti e che riveste molteplici significati. Le manifestazioni equestri fanno da collante, da luglio ad agosto ravvivano l’economia dei piccoli centri e svelano al tempo stesso la storia e le potenzialità di una Sardegna meno patinata ma non per questo meno affascinante. «Ho lasciato molto volentieri le spiagge della costa per raggiungere Ollolai, insieme alla mia famiglia», ammette Mario, turista toscano e una passione sconfinata per un evento giunto alla 21esima edizione. «Il mare qualche volta può attendere. Nelle zone interne della Sardegna si respira un’atmosfera magica, dove l’ospitalità è di casa. Il Palio degli asinelli, poi, colpisce per la sua organizzazione impeccabile. Pista in terra battuta, tribune, maxi schermo: addirittura i fuochi d’artificio finali. Sì, è stata davvero una bella serata».

Territorio in vetrina

Corse combattute a parte, a Ollolai il Palio degli asinelli ha permesso ancora una volta di mostrare la sua storia, le sue risorse ambientali. E in primo piano la piazza Marconi, sabato trasformata in un catino bollente fino all’una e trenta di notte. «Abbiamo accolto, mostrato le nostre bellezze», dice Alessandro Daga, presidente della Pro Loco di Ollolai: «Il palio ha per noi un forte valore sociale. È agonismo e divertimento ma soprattutto cultura. È il coronamento di un'intera stagione».

Ovodda

Dal Palio degli asinelli alla Rassegna regionale delle pariglie il passo è breve. L’evento è differente, gli obiettivi degli organizzatori sono invece i medesimi. A Ovodda niente è stato lasciato al caso in quell’impianto panoramico realizzato appena un anno fa dall’Associazione ippica ovoddese. «Agli aspetti spettacolari e culturali, l’evento somma anche la valorizzazione del territorio e delle sue produzioni, come dimostrano gli spettatori che hanno approfittato della manifestazione per trascorrere qui il fine settimana, appoggiandosi alle strutture ricettive e scoprendo le nostre eccellenze agroalimentari», spiega Giuseppe Seche, dell’Associazione ippica ovoddese, sodalizio che conta oltre cento soci. «Vogliamo valorizzare la tradizione equestre, coinvolgendo i giovani e ravvivando il turismo».

D’altronde, come ama ripetere il presidente dell’associazione ippica, Daniele Maccioni: «L’emozione che si prova in sella a un cavallo, mentre si esegue una pariglia, è unica. Dà i brividi. Fa parte della nostra storia, della nostra cultura».

RIPRODUZIONE RISERVATA