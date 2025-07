Palio degli asinelli di successo, presenze record 

«L’evento si conferma un’attrazione non solo per i conterranei ma pure per tantissimi turisti. Anche stavolta è stato un successo». Il presidente della Pro Loco di Ollolai, Alessandro Daga, è raggiante. Corse a parte, è questo il segreto di una manifestazione assai sentita. Il borgo che si anima, l’organizzazione impeccabile e il centro storico che regala un colpo d’occhio unico. La piazza Marconi si è trasformata in un catino bollente, fino all’una di sabato notte. La 22esima edizione del Palio degli asinelli va in archivio tra i consensi. Pubblico record, pienone nelle strutture ricettive della zona. «È stata una bella edizione - dice Pier Paolo Soro, anima della Pro Loco -. Strutture ricettive al completo da giorni, in piazza il pubblico delle grandi occasioni. La soddisfazione è palpabile perché abbiamo mostrato, ancora una volta, il grande lavoro di un’intera comunità. La nostra piazza è magica, si presta tantissimo, ma i meriti vanno a tutto il paese: ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa». L’anello di piazza Marconi ha regalato corse emozionanti. I turisti hanno apprezzato. La vittoria del Palio è andata a Giuseppe Talanas, su Django. Per lui 2500 euro. In “Su Palu de sos vihinados” trionfo di Giovanni Columbu, portacolori di Su Montriccu. (g. l.)

