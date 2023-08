Palio al traguardo dei 37 anni 

Da ben 37 anni racchiude storia, tradizione e il senso di appartenenza di un’intera comunità. Il grande viavai di questi giorni, al galoppatoio di San Cristoforo, la dice proprio tutta: a Fonni è già aria da Palio. Fervidi i preparativi in vista del 6 agosto. Ad emergere, l’impeccabile organizzazione della Società ippica fonnese, col supporto della leva ’85, del Comune e dei volontari. Un perfetto connubio di forze, con importanti novità all’orizzonte.

Gemellaggio

Oltre al montepremi di 31 mila euro spicca la collaborazione col comune di Fucecchio, presente con una delegazione guidata dal sindaco Alessio Spinelli. Il tutto, dopo la costituzione della rete dei Pali e delle corse storiche d’Italia, istituita a marzo, nel centro toscano. Tra i promotori sardi la società ippica fonnese, insieme ai sodalizi di Sa Sartiglia, Sa Carrela e Nanti e S’Ardia, presenti al Palio.

L’attesa

«Stiamo procedendo affinché tutto sia perfetto - dice Franco Masuri, presidente della società ippica - non possiamo che essere orgogliosi della collaborazione instaurata con gli amici toscani e di tutta l’Isola. Sono arrivate le iscrizioni di vari fantini che ci fanno ben sperare. Non mancheranno spazi agli angloarabi e alle pariglie». Gli fa eco il fratello Luca, portabandiera locale dopo la vittoria di Sa ‘Arrela e Vrores: «Una grande emozione rappresentare la comunità, mi sono avvicinato al mondo equestre da bambino e non ho più smesso. Corro per passione e solo in paese, da oltre tredici edizioni». Da Siena non mancherà il compaesano Giovanni Puddu: «Vivo da 7 anni fuori casa, ma il legame è sempre forte. Non avendo potuto partecipare alle qualifiche, correrò per il paese di mio nonno, Desulo. Ringrazio il sindaco Melis e gli amici desulesi per avermi dato questo grande onore». Orgogliosa la sindaca Daniela Falconi: «Se la manifestazione va avanti da oltre un trentennio, lo si deve all’instancabile lavoro di Società ippica e volontari. Dimostrazione di grande senso di appartenenza. Ne siamo fieri». Da sabato, con l’estrazione delle batterie, le dirette social della Gazzetta di Siena e altri media. «Siamo felici di portare la nostra passione in Barbagia - dice la giornalista senese Eleonora Mainò, che commenterà con i colleghi sardi Bruno Murratzu e Tore Budroni -. È un Palio unico, raccoglie grande interesse anche nella Penisola».

