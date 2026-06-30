Paline dei bus vandalizzate alle fermate 

Non bastava imbrattare i muri, le panchine e l’arredo urbano, adesso i vandali hanno preso di mira anche le paline dei bus, ovvero i pali verticali di segnalazione che indicano la presenza di una fermata e che recano anche informazioni sulle corse. Peccato però che quelle informazioni adesso non le potrà più leggere nessuno. Le paline sono state infatti imbrattate con le bombolette spray tanto da coprire completamente quello che c’è scritto sopra. Succede in viale Marconi, a pochi passi dalla clinica Sant’Elena una delle zone più frequentate della città ma anche in altre zone. I disagi per gli utenti dei mezzi pubblici sono numerosi in questo periodo: dai bus che passano in forte ritardo alle fermate senza pensiline distribuite tra il centro e il litorale, dove i quartesi ma anche i tanti turisti che in questo periodo affollano la costa sono costretti ad attendere i mezzi a bordo strada e sotto il sole cocente.

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