Palimodde premiata a Cagliari 

Il Lions Club Cagliari Host conferisce a Giovanna Palimodde, e alla sua azienda, il ristorante e albergo “Su Gologone” di Oliena, il premio Maschera Punica 2023, riservato alle eccellenze sarde che si distinguono nei vari campi delle professioni e dell’impresa.

Il premio le sarà conferito durante la riunione del club in programma martedì prossimo. «Custode attenta e amorevole delle tradizioni sarde - questa la motivazione del riconoscimento - Giovanna Palimodde guida un’azienda che si distingue per la piena applicazione delle più moderne regole di sviluppo locale, legate alla salvaguardia dell’ambiente, alla cultura e all’identità dei luoghi in cui opera, fornendo un servizio di eccellenza che valorizza ed esalta le produzioni locali e le eccellenze enogastronomiche sarde. La professionalità espressa dalla signora Palimodde e dalla sua azienda è un esempio e contribuisce a far risaltare l’immagine della Sardegna in campo internazionale.

