Palii tanti, destrieri pochi 

Di Pali se ne vedono tanti, cavalli sempre meno. È questa la problematica che emerge da gran parte delle manifestazioni equestri nell’isola. E se la tendenza si inverte nelle contrade locali, che resistono con gli appena conclusi “Palio dei vicinati” a Oliena (14 angloarabi partecipanti), e “Sas Carrelas” di ieri a Bono (9 purosangue), altrove il calo è totale. Varie le ragioni: dalle manifestazioni accavallate fra loro con un calendario che non conosce soste, passando per diversi cavalli che, allenati nell’Isola corrono nella Penisola. Non manca, poi, un disciplinare a detta degli esperti stringente, con le sole piste di Fonni, Orgosolo, Guasila, San Giovanni Suergiu, Bono, Samugheo e Pozzomaggiore omologate per i purosangue. Le restanti troppo corte per la categoria e dunque tagliate fuori per eventi di maggiore rilievo.

Ne sanno un qualcosa a Orgosolo, dove il Palio dell’Assunta, ha visto il tutto esaurito per le vie locali e solamente 10 cavalli mezzosangue e 6 purosangue. Risaltati ben lontani dagli anni scorsi dove si contavano più batterie per categoria. «Abbiamo messo in piedi un lavoro sfiancante – spiega il presidente dell’Associazione ippica locale, Alain Paddeu – la manifestazione è andata benissimo, la gente ha risposto bene. Ma inutile negarlo, trovare cavalli è un’impresa. I calendari vanno rivisti, dando priorità alle corse storiche».

Sulla stessa linea il collega fonnese Franco Masuri: «Il nostro Palio, insieme a quello orgolese e a quelli di Lanusei e Gavoi sono un pezzo di storia. Il fatto che vicini ai nostri eventi ce ne siamo degli altri, riduce le partecipazioni. I cavalli necessitano di ben due settimane di riposo, diversamente sarebbero sfiancati.” Un’impresa ardua anche nella vicina Gavoi, col Palio di Sa Itria (8 mezzosangue) sul versante ogliastrino col Palio di Lanusei (6 angloarabi).

«L’estate non è ancora finita ma ci sono tante altre corse. Tutte unite fra loro. Un caos. Nonostante il montepremi fra i più alti in assoluto abbiamo avuto un evidente calo», spiega Giangavino Mastio a cui fa eco Giancarlo Ligas: «A Lanusei riusciamo ancora a produrre eccellenza, ma le medie degli scorsi anni sembrano un miraggio». All’orizzonte già diversi allevatori pronti a lasciare gli angloarabi nell’isola, strada più impervia sui purosangue.