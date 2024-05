Pali pubblicitari, caos senza fine 

Sessanta impianti dismessi su un totale di 319 incompatibili con il regolamento comunale sono un punto di partenza, ma per rimettere ordine alla giungla di installazioni pubblicitarie cittadine c’è ancora molta strada da fare.

Il quadro

L’intricata vicenda che, a furia di proroghe, va avanti dal 1992, è approdata in Consiglio comunale con l’interpellanza del centrosinistra, primo firmatario il capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna. Ma più delle date e dell’infinito numero di determine che hanno scandito la “gestazione” del Piano generale degli impianti, a dare la misura del pasticcio dei cartelloni sono stati i numeri snocciolati dall’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu. «Le morosità nel 2021 ammontavano a 129mila euro (116mila pagati, 12mila non pagati); nel 2022 a 151mila euro (14mila da pagare); nel 2023 a 151mila euro, di questi sono stati pagati 121mila euro, il resto da pagare ma non sono ancora stati emessi gli avvisi di accertamento esecutivi che in media consentono di recuperare il 50 per cento». I verbali per pubblicità abusiva elevati dalla polizia municipale sono stati 62, gli impianti rimossi 60.

La polemica

«È una situazione imbarazzante, perché non sono ancora stati dimessi tutti quelli irregolari?» ha replicato Sanna, ripercorrendo la cronistoria della vicenda. A marzo 2017 l’allora Giunta Tendas approvò gli indirizzi per il Piano generale degli impianti; la prima bozza ottenne il via libera a dicembre dello stesso anno, ma per arrivare all’approvazione occorre portare avanti il calendario fino a dicembre 2020. Sul ruolo del gruppo interassessoriale, nominato nel 2021, Cuccu ha chiarito: «Il compito è stato quello di risolvere alcune criticità, individuare il nuovo perimetro urbano, predisporre il bando di gara per il servizio e verificare, attraverso un censimento straordinario, gli impianti da dismettere o adeguare». E proprio su questi ultimi punti Sanna ha incalzato la Giunta. «Ci sono voluti 16 mesi dalla delibera di indirizzi per perimetrare il centro urbano, gli atti di gara per l’affidamento del servizio si sono conclusi 5 mesi fa (con l’aggiudicazione alla Publicem) ma ancora non è stato stipulato il contratto». Poi l’affondo. «È stato necessario predisporre un censimento nuovo perché in questa città c’è chi fa quello che gli pare e non alludo al soggetto economico che gestisce gli impianti - ha detto Sanna - è sufficiente dare un’occhiata all’ingresso di Oristano da Santa Giusta: c’è una coltivazione di cartelloni, molti pare siano abusivi».

