Pali pericolanti, allarme a San Gaetano 

Da un anno due pali pericolanti della telefonia non fanno dormire sonni tranquilli ai proprietari di due abitazioni nel borgo di San Gaetano, frazione di Quartucciu. Si sono pericolosamente inclinati a causa di un camion che li ha urtati inavvertitamente.

«Ho dovuto legarlo alla recinzione del giardino, ma c'è comunque il rischio che cada nel pozzo», dichiara Giovanni Usai, proprietario di una delle case. L'altro, invece, impedisce l'accesso al terreno del vicino, che non può pulire il giardino: la parte superiore del palo è spezzata e inclinata. I tecnici Telecom sono intervenuti per ripristinare la linea, «senza però mettere a posto i pali. L'ultimo sopralluogo risale a circa due mesi fa e la situazione di pericolo dura da settembre dell'anno scorso», dice Usai. «Abbiamo chiamato un centinaio di volte il servizio clienti, ma finora non è stato fatto ancora nulla», aggiunge Elisabetta Loi, presidente del Comitato di San Gaetano.

RIPRODUZIONE RISERVATA