Pali della luce pericolanti: allarme nelle strade cittadine 

Il pericolo è per i pedoni, ma anche per gli automobilisti e per i ciclisti. Molti pali della luce sono fatiscenti e rischiano di crollare. È questa la situazione di emergenza a cui deve far fronte il Comune e diventa sempre più urgente la sostituzione o il ripristino dei pali deteriorati. Una delle situazioni più eclatanti è quella che si trova in via Petrarca dove uno dei pali è corroso alla base e la ruggine ha proprio bucato il palo che potrebbe cadere da un momento all’altro.

La ruggine ha deteriorato col tempo la base dei pali e anche la parte più vicina alle plafoniere. Così il degrado regna in molte strade periferiche e non del paese dove si trovano diversi pali malconci, In passato, per la ruggine e per la mancanza di manutenzione, alcuni pali della luce sono caduti nella zona di via Verga e per fortuna non ci sono stati danneggiamenti o feriti.Cinque anni fa l’amministrazione ha speso 19mila euro per la sostituzione di 10 pali della luce in condizioni fatiscenti in via Convento, via Dante e nelle vie Caprera, Caddeo e Giulio Cesare. Ora servirebbero nuove risorse ma ogni giorno i cittadini vivono con l’incubo che qualche palo possa crollare.

Lo denuncia con forza il consigliere Stefano Altea: «Sono tantissime le situazioni di pericolo dei pali della luce che abbiamo denunciato negli anni. Ci sono addirittura dei casi che vedono dei pali caduti che si trovano ancora dopo anni sulla strada. Senza contare tutte quelle strade che si trovano al buio per mesi a causa del mal funzionamento degli stessi». (g. pit.)

