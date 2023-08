Pali abbattuti dal maestrale: monta la polemica in Consiglio 

Alcuni lampioni divelti dalle forti raffiche di vento e un cavo della rete dell’energia elettrica caduto a terra. Sono gli effetti, a Serramanna, dell’ondata di maestrale che da lunedì ha interessato anche l’Isola e il Medio Campidano in particolare. «Due lampioni della pubblica illuminazione sono stati abbattuti dal vento, che ha causato anche la caduta di un cavo della rete dell’energia elettrica. Tutto qui e tutto messo immediatamente in sicurezza dal nostro ufficio Tecnico e dai vigili del fuoco», conferma il sindaco Gabriele Littera.

Le dichiarazioni del primo cittadino, che restituiscono un quadro della situazione assolutamente sotto controllo, non trovano d’accordo la minoranza consiliare e il consigliere di Serramanna Futura Carlo Pahler. «Il vento ha dato solo il colpo di grazia poiché i pali, di ferro, sono arrugginiti e logori. Quelli crollati a causa del vento non sono i primi che cadono, ne sono caduti recentemente anche altri. Forse sarebbe il caso di verificare e tenere sotto controllo la rete dell’illuminazione pubblica, perché la zona in cui è caduto uno dei pali, il viale Sant’Ignazio, è una zona molto frequentata da famiglie e da ragazzi – commenta il consigliere Pahler che invita a maggiore attenzione – : a fronte di quello che potrebbe succedere di spiacevole sarebbe il caso di provvedere ad un controllo maggiore».

