Paletti contro la sosta selvaggia: è polemica 

L’invasione di paletti anti sosta selvaggia in città continua, e anche la scia delle polemiche. «Troppi e posizionati senza criterio, così si stanno creando ulteriori barriere architettoniche», la critica sollevata dai banchi della minoranza in Consiglio comunale a Selargius. «Installati per garantire la sicurezza dei pedoni, così contrastiamo il problema dei parcheggi in divieto sui marciapiedi che mettono a rischio chi attraversa e cammina a piedi per strada», la replica dell’assessore alla Viabilità Gigi Gessa.

E mentre impazzano le foto dei paletti sui social - accompagnati da commenti ironici - il tema è tornato al centro del dibattito politico con l’interrogazione presentata da due gruppi di opposizione, Selargius merita di più e Autonomisti sardi. Primo firmatario il consigliere comunale Franco Camba: «In città, da mesi, i paletti fluo stanno comparendo ovunque», dice. «Strada dopo strada, marciapiede dopo marciapiede, sorgono senza spiegazioni chiare, e senza un confronto pubblico. La domanda è semplice e doverosa: quanto sta costando tutto questo? Ogni paletto acquistato, installato, rimosso e – spesso – sostituito comporta una spesa che ricade interamente sui cittadini di Selargius. Eppure, ad oggi, non è stato presentato un progetto unitario, tanto meno reso noto un cronoprogramma. Non solo», aggiunge Camba, «mentre in alcune strade gli archetti vengono rimossi perché dichiarati non a norma, in altre parti della città continuano a esserne installati di nuovi«. Da qui l’interrogazione «per chiedere conto dei costi già sostenuti, di quelli ancora previsti e delle ragioni di scelte che appaiono contraddittorie».

La Giunta ribadisce i motivi della scelta di acquistare e posizionare oltre 700 nuovi dissuasori. «L’installazione dei paletti è finalizzata a garantire la sicurezza dei pedoni, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali», spiega l’assessore Gessa. «Per quanto riguarda la sostituzione dei vecchi archetti, come più volte spiegato ai colleghi di minoranza in Consiglio comunale, è stata necessaria in quanto non più rispondenti alla normativa. Quindi la sostituzione non è un capriccio, ma si è resa obbligatoria per il nostro e per tutti i Comuni italiani». A riaccendere la polemica sono stati i quattro dissuasori in resina posizionati nei giorni scorsi - in un tratto di via Istria - in corrispondenza delle strisce pedonali. «Non contesto i paletti in sé, che l’amministrazione è costretta a mettere per via della maleducazione di alcuni che non rispettano le regole del vivere civile e del codice della strada», sottolinea il consigliere Mario Tuveri. «In questo caso però sono stati posizionati male, si potevano installare ai lati dell’attraversamento e lasciare completamente libere le strisce pedonali», suggerisce, «avrebbero comunque impedito la sosta selvaggia». Ma l’assessore Gessa assicura: «Il passaggio per le persone con disabilità o di un passeggino è stato garantito, così come in ogni altro punto della città».

