Paletta e pettorina: ecco il ritorno delle nonne vigile 

Per il tredicesimo anno tornano i nonni vigile davanti all’Istituto comprensivo di Arbus. Sono quattro e tutte donne dai 65 ai 75 anni: Maria Susanna Grussu, Ottavia Frongia, Marisa Piras e Caterina Pinna. Volontarie dell’associazione Auser, presieduta da Elisa Caddeo. L’unico nonnino, Luigi Casula, puntuale all’appuntamento dal primo giorno di servizio, quest’anno non ci sarà per limiti d’età, sta per compiere 92 anni. «Vado in pensione – racconta con un pizzico di commozione e ironia – perché con i ragazzi occorre molta attenzione, prenderli per mano per aiutarli ad attraversare la strada è faticoso per uno come me. È stato bello esserci per tanto tempo».

Il servizio è già partito ed eccole le nonne a turno indossare la pettorina, la maglietta d’ordinanza e la paletta in mano per dedicarsi agli alunni della primaria e secondaria di primo grado due volte al giorno, all’ingresso e all’uscita da scuola. La loro funzione è di assistenti alla sicurezza stradale, presidiando le strade e segnalando eventuali situazioni di pericolo o illegalità. «Un punto di riferimento – dice Caddeo – per gli studenti e i loro genitori, in un’ottica di funzione sociale, in particolare sul fronte del dialogo e della trasmissione di valori fra le generazioni, imprescindibile nella società di oggi. Ringrazio i volontari che da anni mettono a disposizione della comunità parte del loro tempo e lo fanno con passione». Il progetto è del Comune che impegna risorse per 1.000 euro, fondi destinati all’acquisto di materiale, come le pettorine, i fischietti e altro ancora. L’attività è coordinata dal comando della Polizia municipale. ( s. r. )

