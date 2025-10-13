Palestre, sei associazioni restano fuori 

È una graduatoria destinata a far discutere quella pubblicata dal Comune sull’assegnazione delle palestre delle scuole in orario extrascolastico per l’anno sportivo 2025/2026. Su quindici società che avevano fatto domanda, solo sei sono riuscite a ottenere uno spazio. Le altre nove sono rimaste escluse, lasciando centinaia di ragazzi senza una struttura in cui allenarsi, a ridosso dell’inizio della stagione. Hanno ottenuto l’assegnazione la Pvn Nuoro, che potrà utilizzare le palestre di via Tolmino e Maccioni, il Città Redentore Handball Club, a cui è stata assegnata la palestra Maccioni, e la Polisport Gigliotti Team Nuoro, che potrà contare sulle palestre San Pietro e Borrotzu. L’Accademia Arti Marziali Nuoro si è vista assegnare le palestre Calamida e Borrotzu, mentre l’Accademia Pattinaggio Nuoro avrà a disposizione le strutture di via Tolmino e San Pietro. Infine, la Libertas Pallavolo Nuoro potrà allenarsi nelle palestre Maccioni e Mereu. Escluse numerose realtà storiche: Dojo Tokon, la New Asp Nuoro, la Judo Teiko, Sport è Vita, l’Atletica Amatori Nuoro, Nuoro Danza, il Clady’s Club, Happy Dancing e la squadra di Nuoro Softball. Una lista lunga e pesante, che rischia di compromettere l’intera programmazione sportiva annuale di queste associazioni.

