Palestre scolastiche, ultimi atti 

Cinque giorni per presentare eventuali osservazioni o chiedere la correzione di errori materiali. È il termine fissato dal Comune dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’affidamento di nove palestre scolastiche alle società sportive per il prossimo triennio, fino al 2029. Sono 17 le società che hanno presentato domanda. Tutte le istanze sono state ammesse alla valutazione della commissione, che ha attribuito i punteggi sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rese dalle società. A guidare la graduatoria provvisoria è la Gigliotti Team Nuoro, con 76 punti davanti alla Judo Teiko, con 67 punti, mentre terza è la New Asp Nuoro, 62. Seguono l’Atletica Amatori Nuoro con 59 punti, la Città del Redentore Handball Club con 57, l’Accademia Arti Marziali con 54, la Clady’s Club con 49 e la Nuoro Danza con 47. A quota 42 punti ci sono Arcieri Arco Nuoro e Pvn Nuoro. Più indietro la Atletica Sport è Vita, con 40 punti, la Libertas Pallavolo, con 39, e l’Accademia Pattinaggio Nuoro, con 35. Chiudono la graduatoria Sadosan Nuoro con 33 punti, la Happy Dancing & Fitness con 31, la Dojo Tokan con 28 e l’Atletico Nuoro. Solo dopo la conclusione di tutte le verifiche ci sarà la distribuzione delle palestre, degli spazi e degli orari, tenendo conto delle richieste.

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