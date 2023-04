Palestre scolastiche, stop alle società sportive 

Due documenti di poche righe - uno riferito alla palestra scolastica di via Parigi, l’altro a quella di Santu Nigola - firmati dalla dirigente del settore Sport Maria Vittone: «Il 3 aprile gli uffici tecnici comunali hanno comunicato che allo stato attuale le strutture non possono essere utilizzate per attività extra scolastiche». A fine documento la decisione di revoca immediata della concessione dal 4 aprile.

Da martedì scorso possono utilizzare gli impianti sportivi solo gli studenti degli istituti vicini, divieto assoluto invece per le attività extra scolastiche. Una doccia gelata per società sportive che usavano le strutture come il Selargius 85 e l’Orione Selargius, che si sono ritrovate senza palestra dall’oggi al domani.

Stop a partite e allenamenti nelle palestre di via Parigi e via Leonardo da Vinci, a Selargius.

Fulmine a ciel sereno

La decisione è stata comunicata alle società sportive martedì mattina.

A scatenare tutto sarebbe stato un intoppo burocratico emerso durante una recente verifica tecnica svolta dagli uffici dell’amministrazione comunale, durante la quale sarebbe emersa - nelle due palestre di via Parigi e via Leonardo da Vinci - la mancanza del certificato di prevenzione incendi per iniziative al di fuori del contesto scolastico.

Stop alle concessioni

Criticità che ha portato allo stop della concessione per quattro società sportive, di fatto tre quelle che usavano regolarmente le due palestre: la polisportiva Selargius 85, che vanta atleti della pallavolo di diverse fasce d’età e una squadra a un passo dalla promozione in serie D, l’associazione sportiva dilettantistica TC Sport e fitness. E l’Orione Selargius: «Ormai ho smesso di arrabbiarmi, ma c’è tanta amarezza per questa situazione», ammette la presidente Silvia Pisano. «Fortunatamente mi salvo con la struttura che ho dovuto prendere in affitto a Quartucciu, anche se facendo ginnastica artistica abbiamo bisogno di spazi grandi. Spero si trovi una soluzione».

A mani vuote

Speranza condivisa da Onorio Dentoni, della società di pallavolo Selargius 85, la più penalizzata: «Abbiamo concentrato l’attività in via Parigi, con l’alternativa della palestra di Santu Nigola per gli allenamenti», racconta, «e ora ci ritroviamo senza niente. So che l’amministrazione sta affrontando il disagio, ma per noi è davvero difficile con i campionati da portare a termine. Cercheremo ospitalità in altri impianti sportivi, confidando in una soluzione da parte del Comune».

Dal Comune

Nessun problema di sicurezza - assicurano dal Municipio - ma un intoppo tecnico che si sta cercando di superare.

«Abbiamo individuato la problematica e avviato tempestivamente l’iter burocratico necessario per porre rimedio, si tratta di una mera questione di tipo procedurale che ha portato alla chiusura delle due palestre per quanto concerne le attività extra scolastiche», spiegano l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas e la collega di Giunta con delega allo Sport Oriana Bernardi. «Chiaramente», aggiungono, «le imminenti festività probabilmente rallenteranno l’iter, ma da parte nostra c’è il massimo impegno per consentire alle associazioni sportive di riprendere rapidamente con le loro consuete e importanti attività nelle loro sedi».

