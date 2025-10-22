Palestre scolastiche: il Comune corregge, ammesse sei società 

Dopo giorni di proteste e accese polemiche, arriva il passo indietro del Comune: l’amministrazione ha ufficialmente ammesso un errore nel bando per l’assegnazione delle palestre in orario extrascolastico per l’anno sportivo 2025/2026. Con una nuova determina, il dirigente ha disposto la rettifica della graduatoria provvisoria, correggendo una discrepanza nel regolamento che aveva portato all’esclusione di numerose associazioni sportive cittadine. Al centro della questione, l’articolo 16 del bando, che indicava una soglia minima di ammissione fissata a 40 punti su 80, mentre nel corpo dello stesso articolo veniva riportato un limite più favorevole di 30 punti su 78. Questa incongruenza aveva provocato l’esclusione automatica di alcune società, sebbene queste avessero ottenuto punteggi comunque superiori a 30. Una “discrasia” che, come si legge nel nuovo atto dirigenziale, ha determinato un’esclusione “in apparente violazione di legge”. La commissione di gara ha riesaminato le domande, ed è stata approvata una nuova graduatoria provvisoria. A beneficiarne sono sei società inizialmente escluse, con l’assegnazione di spazi e orari nelle palestre cittadine.

