Le palestre scolastiche di Monserrato sono pronte ad accogliere le attività dell’attuale stagione sportiva. Il Comune ha infatti aggiornato il calendario degli spazi dopo la riapertura dei termini per assegnare le ore rimaste disponibili.

Al termine della procedura è stata quindi predisposta la nuova calendarizzazione che regola l’utilizzo delle strutture nelle fasce orarie pomeridiane e serali. Le attività si svolgeranno nelle palestre delle scuole di via Capo d’Orso, via San Gavino e via Argentina, oltre che nel campo di calcetto annesso alla scuola di via Argentina. Gli spazi sono distribuiti tra le diverse società sportive nelle fasce comprese tra le 17 e le 21. L’aggiornamento completa l’assegnazione degli impianti per la nuova stagione e definisce l’utilizzo delle ore che erano ancora libere. Il calendario completo, con il dettaglio di giorni e orari assegnati, è consultabile sul sito istituzionale e negli uffici comunali.

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