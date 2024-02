Palestre, l’Anac dice stop ai lavori 

La Provincia “è tenuta ad annullare in autotutela il bando della gara in oggetto”. Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia con una sua delibera rispedisce al mittente il bando della gara per interventi di riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre dell’Istituto polivalente in via Diaz, con l’invito a rifare la procedura inserendo nella gara i punti indicati dall’Anac. La Provincia può comunque non uniformarsi al parere ma dovrà, con un altro provvedimento, spiegare i motivi all’Anac che a sua volta potrà proporre ricorso. Motivo del contendere l’appalto per la sistemazione delle palestre della scuola di via Diaz di competenza dell’Ente, appalto da 682mila euro finanziato dall’Unione Europea su fondi Pmrr, assegnato alla Imago di Roma che effettuò un ribasso a base d’asta del 15,783 per cento.

La vicenda

L’impresa di costruzione Orrù, una delle tre partecipanti, aveva contestato con una istanza all’Anac la sua esclusione dalla procedura della gara disposta dalla Provincia in ragione dell’assenza dei requisiti di qualificazione. Parere favorevole alla ditta e sfavorevole alla Provincia. Tutto ruota intorno al rispetto della percentuale di subappalto dell’opera che per l’amministrazione provinciale non è in linea con il capitolato d’appalto e le diverse norme che regolano la materia. L’ente appaltante aveva contestato l’interesse della società Orrù per aver sostenuto di aver «effettuato un ribasso maggiore rispetto all’impresa aggiudicataria e che pertanto se non fosse stato escluso l’aggiudicazione sarebbe avvenuta in suo favore». Secondo la Provincia dopo l’esclusione di due delle tre partecipanti, l’impresa Orrù non aveva «alcuna legittima certezza in ordine al fatto che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta in suo favore» in quanto non si aveva conoscenza del ribasso dell’aggiudicataria.

L’Anac

Eccezione respinta. Poiché l’altra impresa eliminata- ragiona l’Anac- non ha impugnato il provvedimento di esclusione in suo danno, l’impresa Orrù non poteva che raffrontare la propria offerta con quella dell’impresa aggiudicataria. Accertato il rispetto dei tempi della presentazione del parere, l’Anticorruzione ha ritenuto non corrette le motivazioni fornite dall’amministrazione provinciale sulla quota di lavorazioni subappaltabili. La Provincia dovrà prendere una decisione nel rispetto dei tempi del cronoprogramma Pnrr, ricorrendo contro la delibera oppure riformulando la gara rispettando le osservazioni dell’Anac.

