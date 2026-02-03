Palestre gratis  per salvare lo sport 

Le intense piogge delle ultime settimane hanno messo a dura prova il lungo cantiere in corso nell’impianto comunale “Angelo Orrù” di via Dello Sport, a Villamassargia, rallentando la nascita del nuovo complesso sportivo programmato grazie al finanziamento di un milione di euro del bando Sport e periferie 2023. Lavori e tempi che si allungano e mettono in forte dubbio la possibilità che il Villamassargia Calcio e il suo settore giovanile - già costretti a peregrinare di volta in volta in cerca di un campo fin da inizio stagione, con tutte le spese e i disagi che ciò comporta - possano tornare ad allenarsi e disputare le partite casalinghe nel complesso “di casa” prima della fine della stagione sportiva. Una situazione pesante anche per altri sport all’aperto come il tennis ma non solo. Volendo intervenire per alleviare queste difficoltà il Comune e la Polisportiva Villamassargia (dalla quale dipende ogni sport del paese) hanno appena sancito una sorta di “patto salvasport”: «È una delibera straordinaria a sostegno dell’attività sportiva - spiega l’assessore allo Sport Marco Mandis - con la quale mettiamo a disposizione gratuitamente le palestre comunali di via Allende e la Roberto Frongia secondo un calendario gestito dalla Polisportiva. Abbiamo anche programmato un finanziamento straordinario di 13.500 euro con cui sosterremo concretamente la società nell’affrontare le spese attuali. Una stima per la fine dei lavori in corso? Al momento non è possibile farla». Soddisfatto l’allenatore del Villamassargia (milita in Prima Categoria) Davide Piras: «Poter fruire delle palestre è sicuramente un aiuto nella situazione attuale».

RIPRODUZIONE RISERVATA