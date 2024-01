Palestre e campi cardioprotetti 

Nelle palestre e nei campi sportivi di Nuoro ci sono i defibrillatori. Dopo la tragedia che alla fine di dicembre ha visto l’operatore sociosanitario Sandro Delrio perdere la vita durante una partita di calcetto tra amici nel campetto all’esterno della palestra polivalente, emerge che già a novembre il Comune aveva deciso di destinare 40 mila euro alle associazioni sportive per presidi sanitari salvavita. «Ho aperto la Consulta dello sport proprio con questo argomento, proponendo un finanziamento per defibrillatori - rivela l’assessore allo Sport Fabrizio Beccu - e le società mi hanno risposto che avevano già i presidi». Ma spesso non bastano.

Dall’ordine provinciale dei medici, la presidente Maria Giobbe spiega: «Per chi fa attività anche amatoriale è consigliata una volta l’anno la visita cardiologica». Intanto ieri, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla procura di Nuoro, si è svolta l’autopsia sul corpo di Sandro Delrio e sono stati sentiti alcuni testimoni. Tra loro il consigliere comunale Francesco Guccini, che aveva chiamato i soccorsi. Due le persone indagate: il gestore della Polivalente e una collaboratrice.

Sport e sicurezza

«Dal 2013 abbiamo dato in concessione gli impianti alle società sportive, sono loro che devono mettersi a norma», spiega Fabrizio Beccu. Ricorda due mesi fa la Consulta per lo sport. «Volevo mettere 40 mila euro di fondi recuperati dal bilancio per il finanziamento dei presidi sanitari, defibrillatori, corsi di primo soccorso. Avevo questa preoccupazione - sottolinea -. Quando l’ho proposto, tutti mi hanno risposto che si erano già dotati. Nel bando, però, è stato comunque inserita la possibilità di ottenere sostegno per strumentazione salvavita e corsi. Credo che a livello nazionale - prosegue - il ministero della Salute debba pensare a corsi di primo soccorso già nelle scuole con i ragazzi».

I consigli dei medici

«Il problema è che nonostante la visita cardiologica e l’elettrocardiogramma siano necessari anche per l’attività non agonistica, è difficile prevedere questi eventi - spiega Maria Giobbe -. Possono capitare anche quando uno gode di salute, fa attività e ha uno stile di vita adeguato».

Sulla frequenza delle visite la dottoressa è chiara: «Bisogna farli ogni anno, ma non eccedere nella sorveglianza. Attualmente in commercio ci sono dispositivi abbastanza validati che coadiuvano l’operato del medico e offrono un buon controllo, frequenza cardiaca, e aiutano a identificare quei sintomi meno frequenti e più insidiosi perché meno correlabili all’alterazione cardiaca».

