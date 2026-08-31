Palestre aperte a canone popolare 

Palestre aperte alla comunità. La richiesta della Provincia del Medio Campidano ai Comuni e agli Istituti superiori è stata accolta con l’impegno di procedere in tempi brevi all’adozione degli atti necessari per trasformare le palestre scolastiche e gli impianti sportivi in veri e propri presidi di aggregazione aperti negli orari extrascolastici, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 24. Si ufficializza così la volontà di sostenere il mondo dello sport, alleggerendo i costi a carico delle società: un euro l’ora il canone orario per uso continuativo dell’impianto.

Gli obiettivi

«Nei giorni scorsi», dice la vicepresidente, Maura Boi, «ho firmato le prime due convenzione con l’istituto tecnico Vignarelli di Sanluri e con il liceo Marconi-Lussu di San Gavino. Un atto che conferma la volontà dell’ente di aprire le porte delle strutture scolastiche all’esterno, rafforzando il rapporto tra scuole e il territorio. Inoltre, sostenere le associazioni significa riconoscerne il valore educativo e sociale che ogni giorno il mondo dello sport svolge contro il disagio giovanile e per favorire la crescita sociale e culturale della popolazione». L’obiettivo, condiviso dai 28 Comuni, è trasformare gli impianti scolastici in spazi aperti, non più solo per l’attività didattica ma anche per allenamenti, corsi e iniziative sportive nelle ore libere dalle lezioni scolastiche.

Il nuovo decreto

Una delle novità del progetto riguarda la diversificazione dei canoni che dovranno versare le associazioni. Non più differenze sulla tipologia della singola struttura fissata in base alle diverse categorie, all’aperto o al chiuso, con tribune o senza, il nuovo decreto si basa essenzialmente sugli orari, sulle modalità di utilizzo, sulle strutture che vanno da un euro l’ora al massimo di 150 euro per l’aula magna e la sala convegni. Gratuito per gli anni 2026-2030 lo scambio di strutture tra Comuni e Provincia. La palestra del Vignarelli di Sanluri sarà utilizzata dalle società sportive dilettantistiche del territorio, in cambio gli impianti sportivi “Campu Nou” della città per le attività motorie degli studenti dal lunedì al sabato, dalle 8.30 per tutto l’orario scolastico. Il Palazzetto dello Sport di San Gavino per gli alunni, mentre le palestre scolastiche dei licei Scientifico e Psico-pedagogico per associazioni sportive locali.

La formazione

«Le palestra come i campi sportivi», ricorda il consigliere con delega alle problematiche della scuola, Marco Maccioni, «oltre ad essere luoghi di istruzione, sono luoghi dove si costruiscono relazioni e opportunità. Rendere gli impianti sportivi accessibili a tutti significa offrire ai giovani più occasioni di formazione. Contiamo di aprire l’anno con nuove tribune negli impianti di Serramanna e San Gavino, 50 mila euro per interventi immediati».

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