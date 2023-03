Palestre all’aperto, è un boom  

Con l’arrivo della primavera è iniziato il conto alla rovescia. All’aperto o al chiuso non importa, l’unica cosa che conta è mettersi in forma prima che l’estate ci imponga di andare al mare e di sottoporci alla famigerata prova costume. Nelle palestre cagliaritane si registra il record di iscrizioni. Una corsa contro il tempo per cercare di raggiungere in pochi mesi quello che in realtà dovrebbe essere un obiettivo e un impegno quotidiano. Perché la forma fisica non è solo una questione di estetica ma anche, e soprattutto, di salute.

Il record

Body bilding, pilates, danza, aerobica, spinning, arti marziali, l’obiettivo è sudare e perdere i chili accumulati impunemente durante l’inverno. Uomini, donne, giovani o anziani nelle palestre cagliaritane è boom di abbonamenti. «Nelle 140 palestre cagliaritane associate con noi gli iscritti sono più di 12.000». Alberto Borsetti è il responsabile della Msp (Movimento sportivo popolare) che raggruppa oltre il 90 per cento delle associazioni sportive del capoluogo. «In un anno abbiamo affiliato altre 14 palestre, se poi immaginate che ci sono anche quelle che hanno 1.800 iscritti, il conto è presto fatto». La corsa all’ultimo mese coinvolge soprattutto le donne. «Sono loro che tentano il tutto per tutto, lo stesso non possiamo dire per gli adolescenti che, purtroppo, preferiscono lo smartphone all’attività fisica».

Mesi floridi

Davide Dotta è un responsabile dell’Athlon. «Le artifici del record di iscrizioni sono le donne. Probabilmente hanno più tempo libero e sanno gestirlo meglio degli uomini». Quanto è utile questa corsa all’ultimo grammo di grasso? «Poco, a meno che uno non si sia fortunati geneticamente. L’attività fisica deve essere una costante perché tenersi in forma è un’ottima barriera contro i malanni».