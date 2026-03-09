Palestre a pezzi, sport vietato 

Vietato correre e saltare. Giocare a pallavolo neanche a pensarci. L’ora di educazione fisica? Meglio all’aria aperta oppure in un edificio condiviso con altri istituti. Le palestre delle scuole superiori di mezza Ogliastra sono inagibili da tempo a causa delle infiltrazioni d’acqua. I caseggiati non sono sicuri e tocca ai dirigenti trovare una soluzione alle tante criticità. La competenza è provinciale, benché a Tortolì il sindaco Marcello Ladu, alcune settimane fa, abbia inviato una squadra dell’ente che amministra per l’ordinaria manutenzione. Era il periodo in cui la Provincia dell’Ogliastra, resuscitata dopo essere stata per una decade succursale di Nuoro, non conosceva l’entità delle risorse adeguate agli interventi. Il tempo degli interventi tampone è finito: la Provincia vuole garantire totale agibilità alle strutture.

Il quadro

La palestra dell’Ipia di Perdasdefogu è inagibile. La situazione era già di forte emergenza prima dei temporali di gennaio e febbraio. Eventi meteorologici che hanno dato il colpo di grazia all’edificio dove, tra le altre attività, giocano le ragazze della pallavolo, da alcune settimane costrette a chiedere asilo in altri centri del territorio per disputare le gare casalinghe. La Provincia ha incaricato un tecnico per stilare una relazione.

Dai sopralluoghi è emersa l’esistenza di un distacco della parte inferiore delle pignatte e del relativo intonaco. All’origine delle criticità strutturali ci sono infiltrazioni d’acqua piovana. Emergenza cronica anche alla palestra dell’Iti di Tortolì. Qui gli ultimi temporali hanno messo sopra una croce all’utilizzo dello stabile: piove dentro e il dirigente ha dirottato tutti nella “Palestra rossa”, tra i licei e l’Ipsia, che però è da condividere con la popolazione scolastica dello Ianas. A Lanusei, le palestre sono tutto sommato in buone condizioni, benché sia previsto un intervento di 86mila euro per mettere in sicurezza il muro di sostegno e la viabilità interna del liceo Da Vinci.

La consigliera

Mara Mascia è la consigliera provinciale delegata all’Edilizia scolastica: «La Provincia vuole iniziare a dare le risposte che da oltre dieci anni il territorio attende. Sull’edilizia scolastica, nello specifico sulle palestre, ereditiamo una situazione complessa che però in maniera propositiva ci accingiamo a risolvere. Già nel 2025 abbiamo introitato 588mila euro proprio per la palestra di Perdasdefogu e 144mila per l’Iti di Tortolì. Sono diverse le risorse Pnrr che stiamo utilizzando per migliorare l’efficienza energetico e la messa in sicurezza».

Mascia illustra l’agenda amministrativa: «Da appena insediati abbiamo avuto interlocuzioni con la Regione e abbiamo effettuato i sopralluoghi per comprendere quali ulteriori risorse abbiamo per pianificare concretamente gli interventi. L’obiettivo cardine dell’amministrazione provinciale è quello di rendere agibili tutte le strutture delle scuole secondarie di secondo grado».

