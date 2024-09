Palestra tutta nuova per gli scolari al rientro in classe 

La scuola primaria di via Pirastu si è rifatta il look per il rientro in classe degli studenti. Gli alunni dell'istituto comprensivo II di Monte Attu hanno trovato palestra e cortile esterno rinnovati. Il restyling inizialmente avrebbe dovuto interessare solo la palestra, grazie a un finanziamento regionale di 32 mila euro, con la rimozione del vecchio rivestimento del pavimento e la posa di un nuovo tappetino conforme alle normative vigenti, oltre alla tinteggiatura di blu e bianco delle pareti. «Ma a seguito di un sopralluogo – spiega in una nota il Comune - è stata constatata la necessità di una riqualificazione del piazzale esterno. L'area infatti è utilizzata quotidianamente dai bambini per le attività ludico-didattiche e si presentava con una superficie logora e dissestata, pertanto, causa di pericoli e possibili incidenti per gli scolari stessi».

Vista la necessità di risolvere anche questa criticità l’amministrazione comunale ha aumentato la dotazione finanziaria a disposizione per la manutenzione straordinaria del plesso, con ulteriori 27mila euro, per un totale di 59mila euro. «Con queste risorse è stato possibile pianificare un intervento di rifacimento dell’area esterna, - specificano dal palazzo di via Garibaldi - in parte con conglomerato bituminoso di colore rosso e la realizzazione di un campo polivalente per varie attività ludico-sportive. Per far sì che gli studenti potessero usufruire fin da subito delle strutture si è operato in tempi celeri, con la ditta affidataria dei lavori che ha iniziato e concluso i lavori in poco meno di 40 giorni».