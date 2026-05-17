Palestra: tiferò rossoblù per tutta la vita 

Un momento atteso per tutta la stagione. Alessandro Deiola non nasconde la propria felicità: «È un traguardo importante», commenta il centrocampista sangavinese nella sala stampa della Domus a notte fonda, «abbiamo superato i punti delle ultime stagioni in A. Questo è frutto del lavoro che è stato fatto dall’inizio dell’anno e del sacrificio che è stato messo. Siamo contenti, questo traguardo ci permetterà di preparare la prossima stagione con determinazione». Deiola si è soffermato anche sull’addio di Pavoletti, da cui erediterà la fascia da capitano: «Ci lascia un grande giocatore ma soprattutto un grande uomo che in questi anni ha indossato con onore questa maglia. Mi ha insegnato tanto, lo ringrazio per questo. Avevo chiesto ai ragazzi che dovevamo raggiungere l’obiettivo dei 40 punti per onorarlo al meglio, dopo tutto quello che ha fatto in tutti questi anni». Ora Deiola avrà l’onere di caricarsi la squadra sulle spalle: «Sento un grande senso di responsabilità. Sono felice di questo. Sono cresciuto tanto anche grazie a Leonardo e altri capitani che ho avuto la fortuna da avere. Ho preso spunto da ognuno di loro». Una salvezza che porta la firma di Pisacane: «È stata un’annata positiva, nonostante gli alti e bassi. Il mister? Non ho mai avuto dubbi sulla sua preparazione. Ha ripagato al meglio tutte le aspettative».

Palestra ed Esposito

«Ci tengo a ringraziarli tutti. Mi sono sentito accolto dal primo momento». Così Marco Palestra, intervenuto al termine della gara ai microfoni di Dazn insieme a Sebastiano Esposito. L’esterno destro farà rientro all’Atalanta al termine della stagione. «Qui lascio un pezzo di cuore. Sono contento di aver fatto un anno a Cagliari. Ringrazio i miei compagni che sono stati bravissimi. Sarò un tifoso in più per tutta la vita». Anche Esposito è felice del risultato raggiunto e aggiunge: «È stata una bellissima stagione, con alti e bassi. Personalmente ho faticato alcuni mesi per problemi fuori dal campo. Ma è stato raggiunto l’obiettivo». (a.mat.)

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